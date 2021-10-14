Жительница Коми на желании сэкономить потеряла 25 тысяч рублей

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В последнее время особенно популярной стала одна мошенническая схема: выставлять объявления о продаже чего-либо по низким ценам, а потом забирать деньги потенциальных покупателей на личные счета. Жертвой такой схемы стала 50-летняя жительница Воркуты.

Женщина хотела купить шины и диски на авто и решила поискать товар в интернете. На одном из сайтов она нашла выгодное для себя предложение. В итоге продавец во время беседы попросил предоплату, на что воркутинка согласилась. В итоге она отправила свыше 25 тысяч рублей.

Конечно, своей покупки женщина не дождалась. Когда продавец не вышел на связь, она поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас информацию по ее делу проверяет МВД.

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