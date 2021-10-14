Прививка никак не влияет на репродуктивную систему – Минздрав Коми

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Многие женщины после вакцинации от ковида успешно выносили и родили ребенка, сообщает Минздрав Коми. Ведомство развенчало один из самых популярных мифов среди антипрививочников: о том, что вакцина якобы приводит к бесплодию.

По словам главврача Коми республиканского перинатального центра Ольги Лебедевой, среди пациенток ее больницы есть много женщин, которые прошли вакцинацию от ковида. Все они благополучно прошли путь от зачатия до родов.

Минздрав подтвердил, что на данном этапе нет никакого подтверждения тому, что репродуктивная система страдает после введения вакцины. Зато уже сейчас есть исследования, говорящие о негативном воздействии коронавируса на все человеческие органы, включая те, что отвечают за зачатие.

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