Резиновая гниль стала поражать картофель в Коми

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Специалисты Россельхознадзора Коми предупредили о грибке, который провоцирует гниение картофеля. Эксперты называют ее резиновой гнилью.

Такую неприятную разновидность гриба сотрудники ведомства выявили в картофеле, который рос в Сыктывдинском районе. Урожай в этой местности покрылся коричневыми пятнами с темной каемкой, а мякоть картофеля почернела и стала эластичной.

Эксперты связывают это с погодой во второй половине лета: было жарко, шли дожди. В итоге почва переувлажнилась, а уровень азота повысился.

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