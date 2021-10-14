Жительница Коми пыталась купить шины и лишилась 25 тысяч рублей

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В Воркуте 50-летняя местная жительница пыталась купить шины и диски для автомобиля, но лишилась более 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На одном из сайтов воркутинка нашла объявление и написала продавцу. Женщина перевела более 25 тысяч рублей на указанный ей счет. Однако товар горожанка не получила, а связь с продавцом прервалась. После этого жительница Заполярья обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка. О таких случаях мошенничества воркутинка знала.

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