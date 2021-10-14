В школах Сыктывкара растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

В Сыктывкаре все больше детей заражаются ОРВИ Фото: Архив "КП"

В школах Сыктывкара продолжает расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Согласно данным, опубликованным мэрией города, заболеваемость вирусными инфекциями достигла 5%. Из 33 138 школьников болеют 1 669. Также 149 учеников заразились коронавирусом. Это 0,49% от общего числа.

Педагоги также стали чаще болеть. Из 1 971 сотрудника школ болеют ОРВИ и гриппом 55 человек (1,8%), а ковидом 34 (1,1%).

В детских садах столицы ситуация обстоит аналогичным образом. Из 18 253 воспитанников ОРВИ подхватили 1 389 или 7,5%, ковид - 21, что меньше одного процента (0,11%).

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