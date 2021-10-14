В Сыктывкаре 17-летний подросток и его взрослый знакомый пытались торговать наркотиками

Фото: СУ СК по Коми.

В Сыктывкаре осудят 17-летнего подростка и 27-летнего парня за попытку продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

— Сыктывкарцев обвиняют в двух эпизодах покушения на незаконной сбыт наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном и значительном размере, — уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что подросток вышел на опытных «закладчиков» и вступил в их ряды, среди которых был и 27-летний обвиняемый. Они вдвоём спрятали запрещённые вещества по всему городу, где наркотики уже должны были найти покупатели. Однако реализовать преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось, поскольку «закладки» были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

— В ходе расследования несовершеннолетний признал вину по предъявленному обвинению, 27-летний – не признал, — подытожили в СК.

Следователем собраны доказательства, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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