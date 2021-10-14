Бывший глава Нацгалереи Броше покинул Коми

Фото: Instagram Пьерf-Кристиана Броше

Экс-президент Национальной галереи Республики Коми Пьер-Кристиан Броше покинул республику. Об этом он сообщил в на своей странице в Instagram.

Дорогие коллеги, сегодня я покидаю Республику Коми, которая успела стать мне вторым домом, и оставляю свой пост в Национальной галерее, - заявил Броше.

Бывший президент Нацгалереи отметил, что для него было честью работать с коллективом. Он назвал общей заслугой три проведенные выставки, биеннале и преобразования в облике галереи. Броше поблагодарил коллег, а также пожелал не останавливаться в стремлении к преобразованиям и открытию нового. Он занимал должность президента Национальной галереи Коми с 1 сентября прошлого года.

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