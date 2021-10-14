Появились подробности убийства 15-летней школьницы в Коми в 1994 году

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Стали известны подробности убийства 15-летней школьницы в Коми в 1994 году, обвиняемого в котором экстрадировали из Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, Семен Гуцан, убивший 26 лет назад школьницу из Сыктывкара, вернулся в Россию. Его экстрадировала на родину из Польши, где мужчина скрывался от правосудия вплоть до 2020 года. Вычислить преступника удалось благодаря поддельным документам.

По данным СК, трагедия произошла в августе 1994 года в квартире дома по улице Морозова. Обвиняемый и его приятель решили украсть находящееся там имущество. Для этого они убили 15-летнюю девушку. По данным прокуратуры, юная сыктывкарка была задушена.

После этого злоумышленники скрылись в другом регионе, а затем покинули Россию. Гуцан сделал себе поддельные документы, изменив имя на Иван Попа. Подельников объявили в международный розыск и заочно арестовали. Второго фигуранта в последующем осудили за совершение других преступлений в Молдавии.

Позднее Гуцана нашли в Польше и экстрадировали. Перед этим было доказано, что Семен Гуцан и Иван Попа являются одним и тем же человеком. После того, как фигуранта привезут в Москву, его этапируют в Коми для завершения расследования.

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