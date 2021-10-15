В одном из городов Коми увеличат стоимость проезда в автобусах

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Комитет по тарифам Коми планирует изменить стоимость проезда по Ухте. Новую цену предлагается установить и в автобусах, и в электричках.

В случае принятия новых тарифов проезд по Ухте на автобусе будет стоить 26 рублей, а при расчете билета на электрички будет применяться цена 2,54 рублей за километр в дороге. Новую стоимость хотят внедрить уже с 1 декабря.

Более того, на декабрь следующего года уже запланировано новое повышение цены. Через год стоимость проезда хотят поднять до 28 рублей для автобусов и до 2,6 рублей за километр для пригородных поездов.

Пока что решение об этой стоимости еще не окончательное. Точные тарифы утвердят после соответствующего заседания.

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