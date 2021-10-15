В Коми 35-летний мужчина, захотевший интима, лишился денег

Мошенники обманули воркутинца под предлогом оказания интимных услуг Фото: Архив "КП"

В Воркуте 35-летний мужчина попал в пикантную ситуацию, которая лишила его денег. Воркутинец, захотев приятно провести вечер с девушкой по вызову, оказался в полицейском участке.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, пострадавший нашел сайт, где предлагали интим-услуги. Пролистав пару интернет-страниц, он написал работнику сайта, тот предложил мужчине посмотреть пару фото и выбрать понравившуюся девушку.

Когда выбор был сделан, то ему сказали внести на счет предоплату за услуги, которые он вскоре получит, и дополнительно оплатить страховку, как гарантию безопасности девушки. Клиент согласился и перевел 10,3 тысяч рублей. Но когда у него вновь попросили перечислить еще некую сумму, то мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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