Тело сторожа, пропавшего в парке «Югыд ва», закопал медведь

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Тело сторожа, пропавшего в национальном парке «Югыд ва», закопал медведь. Об этом сообщили в Интинском отделе регионального управления СК.

Как сообщалось ранее, сторож отправился на туристическую базу «Орлиный». Сотрудник базы отдыха должен был преодолеть расстояние до места назначения на снегоходе. Но 30 мая выяснилось, что до места он не доехал. 1 июня на Приполярный Урал выдвинулся Интинский спасотряд во главе со своим руководителем. На следующий день на территории нацпарка был обнаружен снегоход пропавшего. В итоге тело мужчины обнаружили между базами отдыха «Орлиный» и «Сана-вож».

В СК отметили, что у дороги между турбазами обнаружили снегоход, место привала, кострище, а также закопанные человеческие останки. На них имелись следы от клыков и когтей. Рядом же обнаружили медвежьи следы. Причину смерти мужчины установить не удалось, но криминала в произошедшем следователи не усмотрели. Поэтому, как передает «Интерфакс», возбуждать уголовное дело не стали.

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