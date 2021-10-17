Пьяный сыктывкарец «заминировал» клуб, в который его не пустили

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сыктывкаре из-за ложного сообщения о минировании перекрыли все въезды и выезды к клубу «СССР». Это произошло в ночь на воскресенье, 17 октября.

Дороги перекрыли со стороны Лыткина и Малышева около полуночи. Людей вывели на улицу сотрудники полиции и Росгвардии. На место прибыли пять пожарных машин, скорая, пять патрулей ДПС и около восьми машин ППС. Кроме того, на месте работали кинологические службы. По словам очевидцев, это продолжалось до двух часов ночи.

Эвакуация людей была связана с сообщением о взрывном устройстве. Так клубу решил отомстить пьяный посетитель, которого туда не пустили. Как передает «Комиинформ», по факту случившегося проводится проверка.

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