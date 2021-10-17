Пятеро жителей Коми вышли в финал премии «Студент года-2021»

Фото: пресс-служба Министерства образования Коми

Пять представителей Коми вышли в финал Российской национальной премии «Студент года-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

По итогам заочного этапа 400 студентов из 69 регионов стали финалистами премии. «Студент года» – уникальный конкурсный и образовательный проект для студентов образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. С 2018 года премия проходит для студентов в профессиональных образовательных организациях.

Эксперты Премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 года, а также творческую видеопрезентацию. Самыми популярными номинациями стали: «Общественник года», «Творческая личность года» и «Профессионал года».

Коми в финале конкурса "Студент года-2021" представят Милена Разгулова в номинации «Староста года», Александра Матосова в номинации «Творческая личность года», Юлия Мызникова в номинации «Спортсмен года», волонтерский отряд «Инициатива» в номинации «Добровольческое объединение года», молодежный проектный офис «ЛитТех» в номинации «Студенческий клуб года».

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