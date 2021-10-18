В Коми мэрия заплатила 150 тысяч рублей ребенку после нападения собак

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Пострадавшему после нападения стаи собак ребенку из Ухты местная администрация должна выплатить 150 тысяч рублей. Таков размер компенсации, который назначил городской суд.

Мальчик девяти лет пострадал от нападения животных еще в начале июня прошлого года. Ребенок остался жив, но у него было множество ран на голове, плечах, спине и бедрах. После этого инцидента мальчик еще долго восстанавливался: врачи указали, что его ранения стали вредом здоровью средней тяжести. С некоторыми последствиями нападения ребенок живет до сих пор: у него появился непреодолимый страх перед собаками.

Позже выяснилось, что на момент происшествия мэрия даже не заключила контракт по отлову бездомных животных, хотя была обязана это сделать. Очевидно, нападение произошло из-за халатного отношения к этой проблеме со стороны городских властей. По этой причине теперь администрация должна компенсировать моральный вред.

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