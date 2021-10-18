Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 7:15

Световое шоу по вечерам будут устраивать на здании гостиницы в Сыктывкаре

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Татьяна Ткалун

Фото: Татьяна Ткалун

Десятиэтажку в Сыктывкаре, в которой находится одноименная гостиница, оборудовали светильниками. Все они работают в нескольких режимах, тем самым устраивая по вечерам световое шоу.

В течение четырех минут на фасаде гостиницы будут появляться динамичные картины, среди которых есть и флаг Коми. По истечении времени программа запускается заново. Горожане могут увидеть световое шоу каждый вечер.

Вскоре световое шоу можно будет увидеть и на здании главы администрации республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре зафиксирован рост цен на топливо и бензин (подробности)