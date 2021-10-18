Световое шоу по вечерам будут устраивать на здании гостиницы в Сыктывкаре

Фото: Татьяна Ткалун

Десятиэтажку в Сыктывкаре, в которой находится одноименная гостиница, оборудовали светильниками. Все они работают в нескольких режимах, тем самым устраивая по вечерам световое шоу.

В течение четырех минут на фасаде гостиницы будут появляться динамичные картины, среди которых есть и флаг Коми. По истечении времени программа запускается заново. Горожане могут увидеть световое шоу каждый вечер.

Вскоре световое шоу можно будет увидеть и на здании главы администрации республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре зафиксирован рост цен на топливо и бензин (подробности)