В Коми школьный бухгалтер похитила 300 тысяч рублей

Женщина занималась этим годами Фото: Архив "КП"

Городской суд Ухты рассмотрит дело о хищении 300 тысяч рублей из бюджета школы. В этом обвиняется главный бухгалтер учебного заведения.

Пока женщина работала в школе, она вносила в ведомости данные о работе по совместительству, хотя ею не занималась. Таким же образом главный бухгалтер начисляла себе крупные премии, делая процент выше, чем он был в действительности. Занимаясь этим на протяжении шести лет, с 2012 по 2018 год, она в итоге «заработала» примерно 300 тысяч рублей.

Учитывая подделку документов, ее будут судить по двум статьям.

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