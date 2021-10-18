Создатель видеоигры из Коми собирает деньги на релиз

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На краудфандинговой платформе Kickstarter появилась заявка на сбор средств по созданию видеоигры. Инициировал сбор средств 20-летний житель Ухты Глеб Кутуков, который надеется, что интернет-пользователи поддержат его проект.

Его идея – однопользовательская игра в жанре RPG (жанр, основанный на настольных фэнтези-играх) «Hope of Humanity». По сюжету игрок оказывается в мире, где человечество оказалось на грани вымирания. Герою нужно вернуть людям их былое величие, однако это не единственный вариант финала: разработчик обещает несколько концовок и три варианта предыстории главного персонажа в зависимости от выбора расы – человек, эльф или гном.

Также игроков ждут секретные локации и открытый игровой мир. Однако для реализации задумки автору требуется 860 тысяч долларов – это свыше 61 млн рублей. Пока что проект набрал несколько сотен долларов. На данном этапе ухтинец опубликовал трейлер, в котором показал, как будет проходить игровой процесс. При этом он уточнил, что это не окончательный вариант, пока что молодому человеку необходимо финансирование, чтобы улучшить графику и доработать детали.

В идеале Глеб Кутуков планирует выпустить игру уже в 2023-2024 году, а спонсоры, поддержавшие проект, увидят демо уже в марте следующего года. Игра будет поддерживаться сразу на трех популярных платформах: ПК, PlayStation и Xbox.

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