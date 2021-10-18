В Коми 200 человек могли пройти фиктивную вакцинацию

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В реестре «мертвых душ» вакцинированных в Коми может быть 200 человек. Об этом стало известно в ходе прямой линии «Ответственность за коррупцию», которая прошла в Общественной приемной главы Коми.

Как сообщалось ранее, в одной из больниц Сыктывкара перекрыли канал фиктивной вакцинации. Заместитель главврача, используя свое служебное положение, вносила в документы и базы данных ложные сведения о вакцинации от коронавируса. При этом на самом прививки не делались, а неиспользованные дозы утилизировали. Полицейские провели обыск в больнице. Стражи порядка изъяли документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время, проводится проверка предприятий, где могут работать сотрудники, получившие «липовые» сертификаты. По версии следствия, в реестр могли внести 200 человек. Использование QR-кода без вакцинации может быть рассмотрено как использование подложного документа. За это предусмотрена ответственность. Стоит отметить, что речь о получении денег медиком пока не ведется.

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