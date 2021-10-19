По делу о фиктивных студентах СГУ проходят 13 человек

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Количество фигурантов уголовного дела о фиктивных студентах СГУ возросло до 13.

В Общественной приемной главы Коми 18 октября прошла прямая линия, посвященная коррупции. В настоящее время по делу о фиктивных студентах обвиняемыми проходят пять человек. Кроме того, еще восемь находятся в статусе подозреваемых. В настоящее время по делу проводится судебно-бухгалтерская экспертиза. Она нужна для того, чтобы установить сумму ущерба от преступления.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год фигурантки внесли ложные сведения в документы о зачислении и дальнейшем переводе на последующие курсы обучения, а затем – по отчислению по собственному желанию. Фактически эти студенты в вузе не обучались. В связи с этим из федерального бюджета необоснованно выделили более миллиона рублей. Кроме того, действия обвиняемых также повлекли использование бюджетных средств на обучение как минимум 12 специалистов. Сумма ущерба вузу составила 250 тысяч рублей.

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