В Коми мужчину будут судить за мошенничество со справками

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усинске 41-летнего жителя Башкортостана обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале мужчина купил у неизвестных поддельные справки и заключения медицинских исследований об отсутствии заболеваний. Эти документы нужны были мужчине для беспрепятственного допуска к работе на месторождении. Для того, чтобы компенсировать свои расходы на покупку справок, он представил в организацию авансовый отчет с указанием стоимости медицинских услуг, которые ему в действительности не оказывались. Сотрудник получил от работодателя 6 тысяч рублей.

При сверке документов компания выяснила, что работник фактически не получал справки, а платные обследования не проходил, и обратилась в полицию. Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело направили в Усинский городской суд.

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