Стало известно, будут ли в Коми повышать тарифы ЖКХ

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В первом полугодии 2022 года коммунальные тарифы в Коми расти не будут. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета по тарифам.

В ноябре – декабре в Коми рассмотрят вопросы установления тарифов на все коммунальные услуги на первое полугодие следующего года. В комитете подчеркнули, что для жителей республики тарифы на услуги электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также тариф на услугу по обращению с ТКО в первом полугодии 2022 года не превысят нынешние. Кроме того, ведомство разработало законопроект, продлевающий действие льготных тарифов на услуги ЖКХ в 2022 году.

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