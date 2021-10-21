В Коми появится новое кладбище

Фото: пресс-служба администрации Вуктыла

В Вуктыле планируют открыть новое кладбище. Об этом сообщила глава местной администрации Гульнара Идрисова.

По ее словам, сейчас продолжаются работы по отсыпке и планировке муниципального кладбища. На сегодняшний день завезли и распланировали около 350 кубических метров песчано-гравийной смеси. Кроме того, проводятся мероприятия по подбору земельного участка под обустройство нового городского кладбища, соответствующего всем требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми за 1,7 миллиона рублей ликвидируют кладбище домашних животных