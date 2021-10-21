В Коми почти на 8% подорожала колбаса

Фото: архив "КП"

С 12 по 18 октября в Коми сосиски и сардельки подорожали на 7,7%. Об этом сообщает Комистат.

Яйца куриные и вермишель подорожали на 2,9%, мясо кур — на 1,6%, крупа гречневая — на 1,4%, сыры — на 1,3%, свинина — на 1,2%, масло подсолнечное — на 0,9%. Консервы мясные для детского питания подешевели на 7,1%, консервы овощные для детского питания — на 2,7%. Огурцы подорожали на 18,3%, лук репчатый — на 1,3%, а морковь — на 0,5%. Цены на зубную пасту выросли на 3,2%, а на электропылесосы напольные – снизились на 6,8%. Бензин автомобильный и дизельное топливо стали дороже на 0,3%.

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