Житель Сыктывкара похитил из бюджета 833 тысячи рублей и назвал это неудачей

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Прокуратура Коми направит в суд дело сыктывкарца, который обвиняется в крупном мошенничестве. Благодаря хитрой схеме он смог похитить из бюджета города 833 тысячи рублей.

В 2017 году мужчина решил, что имеет право на участие в программе развития экономики, в рамках которой предоставлялись субсидии. Горожанин собрал поддельные документы и понес их в администрацию Сыктывдинского района, на основании этих бумаг ему выдали деньги на покупку автомобиля.

Обман вскрылся позже, однако сам мужчина до сих пор считает, что произошло какое-то недоразумение. Он назвал это «неудачным стечением обстоятельств».

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