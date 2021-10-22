В ДТП в Коми погиб один человек и шестеро пострадали

Фото: Сергей ГАПОН

В пятницу, 22 октября, в Усть-Вымском районе столкнулись «Лада» и Toyota, в результате чего пострадали шесть человек, еще один погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 6.40. По предварительным данном, на 80-м километре автодороги Вогваздино – Яренск столкнулись «Лада» и Toyota. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали. Какие именно травмы они получили, пока не уточняется. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

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