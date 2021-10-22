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Общество22 октября 2021 14:25

В пяти районах Коми объявили штормовое предупреждение

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

В пяти муниципалитетах Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщаетЦГМС республики.

Штормовое предупреждение будет действовать до шести вечера субботы, 23 октября. На северо-востоке республики местами ожидается сильный снег, мокрый снег (6 миллиметров и более). Кроме того, ухудшение видимости до 1000-500 метров, а также налипание мокрого снега. Этот прогноз актуален для Ижемского и Усть-Цилемского районов, а также Печоры, Инты и Усинска.

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