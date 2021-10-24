В Сыктывкаре водитель без прав устроил ДТП: погибла 16-летняя девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 23 октября, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-21074 и Renault Logan, в результате чего погибла 16-летняя девушка, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20:20 в Эжвинском районе. Молодой человек 1996 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21074 по Ухтинскому шоссе в сторону проспекта Бумажников. Поворачивая налево, он не уступил дорогу Renault, и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали три человека. 16-летняя пассажирка ВАЗа попала в больницу с черепно-мозговой и другими травмами. Она впала в кому второй степени и позднее скончалась в больнице. Водитель Renault 1979 года рождения получил ушибы грудной клетки и грудины, а также закрытый перелом кисти. У его пассажира того же года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лба и грудной клетки.

Водитель отечественного авто получил права в 2019 году. В августе 2020 года его лишили водительского удостоверения на три года за повторную езду в пьяном виде. Всего к ответственности за нарушения ПДД его привлекали 37 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не хочу в это верить»: в Коми в страшной аварии трагически погиб 30-летний Алексей К.

Стала известна личность погибшего в смертельной аварии на трассе в Коми 30-летнего водителя