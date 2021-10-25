В Коми на улице города пытаются травить собак

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На минувших выходных мэр Воркуты Ярослав Шапошников опубликовал на своей странице в соцсети тревожное сообщение, которым с ним поделились коллеги. С их слов, в городе пытаются избавиться от дворовых собак с помощью отравы, разбросанной на улице.

Подтверждением этих слов служит видео, которое прислали градоначальнику. Сам ролик Ярослав Шапошников публиковать не стал, поделившись только скриншотом записи. Мэр заявил, что на кадрах виден спецтранспорт городской организации «Специализированное дорожное управление».

Автор видео заявил, что человек, стоявший возле этой машины, разбрасывал по улице отраву для собак. Также известно, что об этом факте люди намеревались рассказать полицейским. Мэр тоже решил инициировать внутреннюю проверку.

«В любом случае, считаю, что травить животных – это варварство! Если факт подтвердится - будет наказание в соответствии с Законом», - написал Ярослав Шапошников.

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