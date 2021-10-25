В Коми могут появиться талоны на еду

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Валерий Миронов, главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» Высшей школы экономики, рассказал о вероятности возвращения в обиход талонов на еду. В беседе с URA.RU он заявил, что такой шаг может быть обусловлен скачком цен на продовольственные товары.

Цены сейчас растут буквально на все, поэтому со стороны правительства будет разумно обеспечить самые незащищенные социальные слои хотя бы минимальным набором. Экономист подчеркивает, что талоны на данный момент лучший выход, потому что это даст уверенность, что деньги будут потрачены именно на еду.

Эксперт также прогнозирует дальнейший рост стоимости продуктов. Это происходит, из-за того что для выращивания продукции нужны удобрения, а для них, в свою очередь, необходим газ. Этот природный ресурс сейчас в дефиците, в итоге выходит, что газа мало, да он еще и дорогой. Из-за всех этих факторов отдельные производители удобрений находятся под угрозой прекращения работы.

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