Вопрос продления нерабочих дней в Коми власти решат 6 ноября

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В регулярном видеообращении глава РК Владимир Уйба анонсировал дату, когда точно станет известно, сколько будут длиться нерабочие дни в Коми. Напомним, сейчас точно известно, что жители республики будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующий указ опубликуют уже завтра. Однако открытым остается вопрос: будут ли продлевать выходные дни в Коми или оставят все как есть? Идея о продлении «каникул» была озвучена на заседании оперштаба, однако к однозначному решению его члены прийти не смогли. В итоге было решено вернуться к этому вопросу 6 ноября, когда первый период уже будет подходить к концу.

По словам Владимира Уйбы, также оперштаб обсуждал возможность сохранения работы развлекательных организаций при условии строгого соблюдения антиковидных правил. Чем разрешилось обсуждение, станет известно уже из текста указа.

Главной целью длительных выходных остается сокращение социальных контактов, чтобы сдержать заражение. Во многом решение о продлении выходных будет зависеть от показателей заболеваемости во время каникул.

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