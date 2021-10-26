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Политика26 октября 2021 10:58

Защита экс-руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина обжалует арест

Источник:kp.ru
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Фото: 7x7-journal.ru

Фото: 7x7-journal.ru

В Сыктывкаре арестован на два месяца экс-руководитель главы администрации Коми Михаил Порядин. Его обвиняют в мошенничестве на 85 млн рублей. Однако его защита намерена обжаловать решение суда. По мнению адвоката Владислава Коснырева, они не видят необходимость в заключении Порядина в СИЗО.

- Мы остановились на том, что будем обжаловать избранную меру пресечения, так как полагаем, что нет никакой необходимости в его аресте. Мы готовы на любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, - цитирует слова адвоката ТАСС.

Также Коснырев добавил, что факт возбуждения уголовного дела был известен Порядину еще пять месяцев назад.

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