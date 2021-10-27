Дистанционное обучение в СГУ им. Питирима Сорокина продлится две недели

СГУ им. Питирима Сорокина на две недели переходит на дистанционное обучение
Фото: Архив "КП"
Столичный университет СГУ им. Питирима Сорокина уходит на дистанционное обучение с 1 ноября. Об этом говорится в официальной группе вуза в соцсетях. Отмечается, что такой режим обучение продлится две недели - до 13 ноября.
Причиной такого решения называется сложная эпидобстановка как в Сыктывкаре, так и в Коми в целом.
- При принятии решений мы руководствуемся информацией, которая поступает из оперативного штаба республики по противодействию новой коронавирусной инфекции, и от нашего учредителя - министерства науки и высшего образования России, - говорится в сообщении.
Также уточняется, что 30 октября, суббота, объявлено днем самостоятельной работы студента, то есть в университет обучающиеся не придут.
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