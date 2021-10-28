Три тысячи котов: в Сыктывкаре повреждения труб конвертировали в хвостатых

Фото: ОНФ

Активисты ОНФ в Коми инспектировали сыктывкарские наземное теплотрубы, снабжающие район «Орбита». Оказалось, что изоляция на них была повреждена на длине 400 метров: от Индустриальной улицы практически до Октябрьского проспекта.

Согласно специальному методу оценки ОНФ – «которейтингу» – оголенные трубы в Сыктывкаре способны согреть одновременно целых 3 тысячи котов. К слову во время измерений активисты встретили одну такую рыжую «единицу» на трубах. Это неудивительно, ведь даже в холодную погоду снег на трубах тает мгновенно.

Это свидетельствует об огромных теплопотерях, а весь перерасход оплачивают именно жители «Орбиты». Причем эти трубы ведут не только к отдельным домам, но и к социальным учреждениям: школам, детсадам.

Активисты уже направили жалобу в администрацию. Какие меры будут предприниматься, пока неизвестно.

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