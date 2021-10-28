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Общество28 октября 2021 14:13

В Коми уволили главу Емвы, который пьяным ездил за рулем

Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Андрея Котова

Фото из личного архива Андрея Котова

Глава администрации Емвы Андрей Котов лишился свое поста. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии местного совета депутатов.

Как сообщалось ранее, Котова заподозрили в нетрезвом вождении. Сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой был глава Емвы, и попросили его пройти медосвидетельствование. В результате его привлекли к административной ответственности. Сообщалось, что по данному факту начато разбирательство.

Большинством голосов Котов уволен. Как передает БНК, исполнять обязанности главы администрации будет Николай Булгаков.

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