В Сыктывкаре женщину оштрафовали за сплетню

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Нарушение неприкосновенности частной жизни - с такой формулировкой судья вынес приговор 31-летней Сыктывкарке. Она оказалась виновна в том, что поделилась личной информацией о своей знакомой с другом.

По данным прокуратуры Коми, в этом году 30 июня женщина получила доступ к электронной медкарте девушки. Оттуда она узнала, чем болеет ее знакомая, и, не удержавшись, рассказала обо всем своему товарищу.

В итоге дело дошло до суда, ведь разглашение такого рода информации считается уголовным преступлением. Мировой судья решил, что на этот раз обвиняемая может отделаться штрафом в 5 тысяч рублей.

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