В Коми назвали причины долгого ожидания результатов ПЦР-тестов

Фото: архив КП

Причиной длительного ожидания результатов ПЦР-тестирования в Коми является перегруженность лабораторной службы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Так, лаборатории Воркуты обслуживают не только собственные потребности, но еще Инту и Печору. При мощности в 250 тестов в день там выполняют 400 и более тестов. Нынешних лабораторных мощностей не хватает для требуемых объемов тестирования. Поэтому Коми вынуждена отдавать свои тесты в другие регионы, например, в Киров, где их отрабатывает Централизованная лаборатория. Это увеличивает сроки выполнения тестирования.

В прошлом году в Ухте открылась референсная лаборатория по ПЦР-исследованиям. Однако с учетом роста инфицированных проблема нехватки лабораторных мощностей сохраняется. В Минздраве заверили, что готовится системное решение, призванное в корне исправить ситуацию. Ведущие специалисты лабораторной службы Коми приняли участие в работе Лабораторного конгресса, где познакомились с современными, самыми эффективными практиками. В ближайшее время в Сыктывкаре пройдет встреча с федеральными экспертами по этой теме. По ее результатам будет выбран путь республики в развитии лабораторной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

Показатель стремится к абсолютному рекорду 2020 года