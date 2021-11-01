Сыктывкар и Ухта начнут производить собственный кислород для ковид-пациентов

Работа по установке станций инициирована главой Коми Владимиром Уйбой Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре и Ухте появятся кислородные станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Коми. Так, в столице республике свой кислород начнут производить к концу этого года, а в Ухте станция откроется в марте 2022 года.

- Наличие собственных станций позволит учреждениям не зависеть от поставщиков и обеспечить бесперебойное поступление кислорода пациентам, - уточнили региональные власти.

Средства на открытие станций будут выделены как из федерального бюджета, так и регионального.

Ранее Владимир Уйба выражал беспокойство нехваткой кислорода. По его словам, для решения данной проблемы были привлечены специалисты Минздрава и министерства экономического развития Коми.

Добавим, что Сыктывкар и Ухта являются лидерами по количеству зараженных COVID-19. Суточный прирост в этих городах составляет суммарно почти 200 новых случаев.

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