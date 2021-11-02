В Сыктывкаре назвали самый опасный возраст распространения ковида

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Администрация Сыктывкара поделилась данными еженедельного исследования заражения коронавирусом по возрастам. Людям старше тридцати стоит быть осторожнее – с этого возраста вероятность заболеть сильно увеличивается.

Всего в период 25-31 октября в городе вирус обнаружили у 690 человек, что на 10,4% больше предыдущих показателей. Реже всего заболевают младенцы: за неделю заразились ковидом только 8 малышей до года. Вообще среди детей чаще всего болезнь находят у возрастной группы 7-14 лет (на прошлой неделе на лечение поступили 64 ребенка).

Однако несравненно чаще более коронавирусом старшее поколение. Самым опасным возрастом в этом плане является период 30-49 лет. Например, на прошлой неделе вирус диагностировали у 194 горожан этого возраста, столько не набирается ни среди пенсионеров, ни среди людей предпенсионного возраста.

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