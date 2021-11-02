В Сыктывкаре хотят открыть большой парк со скейт-площадкой

Фото: pexels

В мэрии Сыктывкара обсудили проект, курируемый общественником Станиславом Штралером: на месте заброшенной территории планируют разбить большую современную зону отдыха с тремя площадками для спортивных игр и скейт-парком.

Как сообщает телеканал «Юрган», будущий парк расположится общежитием СГУ на улице Коммунистической и школой. Это место не используется и давно заброшено, поэтому появилась инициатива разбить там сквер, поставить небольшие памятники и организовать место, где каждый житель города смог бы найти активность по душе.

Для этого в парке будут пешеходные дорожки, детская площадка, игровая зона и большие качели-диваны. Вдобавок планируется организовать спортивную зону с площадками для волейбола, скейтбординга, футбола и баскетбола.

Дополнительным плюсом новой зоны будет ее доступность как пешком, так и на транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Коми призвали сократить количество контактов в период локдауна (подробности)