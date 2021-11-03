Экс-начальницу ЖКХ в Коми наказали за должностное преступление

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Бывшая руководительница управления ЖКХ в администрации Ухты Евгения Жбанникова понесет наказание за злоупотребление полномочиями. Пока шло расследование, один из фигурантов уже умер.

По данным городского суда, начальница дала распоряжение сотрудникам «Горзеленхоза» внести в смету неверные данные о стоимости работ. Это касалось договора об установке праздничной подсветки на площади Первомайской и у Дома культуры в Яреге. В итоге эта схема обошлась бюджету в более чем 572 тысячи рублей.

Поскольку Евгения Жбанникова ранее не привлекалась к ответственности, не вызывала ни у кого нареканий и воспитывает маленьких детей, суд решил оштрафовать ее на 40 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности в госорганах на год. Второго фигуранта, сотрудника «Горзеленхоза», к ответственности не привлекли, потому что он умер, пока дело расследовали.

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