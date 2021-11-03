В Сыктывкаре женщина отдала большую сумму за мешок с мешками

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Пенсионерка обратилась в полицию Сыктывкара с заявлением о мошенничестве. 73-летняя женщина хотела порадовать себя новой покупкой, но лишь отдала крупную для пенсионера сумму впустую.

Сыктывкарка хотела купить сумку онлайн и решила оплатить приобретение только когда увидит, что ей точно отправили товар. В отделении почты горожанка забрала посылку и отдала более 2,6 тысяч рублей по наложенному платежу.

Однако внутри самой посылки оказалась только бумага и холщовые мешки. Сейчас полиция ищет виновника обмана.

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