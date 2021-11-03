Стало известно, на сколько повысят плату за услуги ЖКХ в Коми

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Федеральное правительство подписало документ, которым устанавливается индексация цен за коммунальные услуги. Напомним, повышение стоимости происходит ежегодно 1 июля, до этой даты увеличения тарифов не ожидается.

Для Коми установили индекс в размере 4,1%, как и запрашивал региональный профильный комитет. Согласно другому распоряжению, этот индекс в республике может иметь отклонение до 2,4%. Окончательное значение закрепит глава Коми в своем постановлении.

То есть на данный момент предполагается, что в середине следующего года максимальное увеличение цен на комуслуги составит 6,5%. Для сравнения, максимумом летом этого года был 6,2%, тогда как в действительности тарифы повысились в среднем на 3,8%.

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