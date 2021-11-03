В Коми девочка-подросток обокрала подругу

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Суд в Усинске рассмотрел уголовные дела, фигурантами которых стали подростки. В одном случае двое парней угнали машину, а во втором девушка обокрала квартиру подруги.

По данным СК Коми, у 16-летней горожанки на руках оказались ключи от квартиры родителей ее однокурсницы. С их помощью она легко проникла внутрь и вынесла оттуда деньги, алкоголь и парфюм. Общая стоимость награбленного составила 11 тысяч рублей. Суд решил назначить ей штраф в 20 тысяч рублей.

Итогом другого уголовного дела с подростками тоже стал штраф. Парни 16 и 17 лет в конце весны этого года угнали мини-кросс «Raptor 140cc», стоявший на улице Пионерской. Подростки рассказали, что обнаружили припаркованную машину, сели в нее и поехали. Покатавшись по городу, они бросили машину в лесу. В итоге им предстоит выплатить по 10 тысяч рублей каждому.

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