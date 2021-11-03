Руководители колонии в Коми заставляли тратить деньги ради УДО

Многие соглашались на такой расклад Фото: Архив "КП"

Начальник участка и руководитель отряда ФКУ колонии-поселении №13 в Усть-Вымском районе стали подозреваемыми в уголовном деле о превышении полномочий. Следователи СК Коми полагают, что руководство принуждало заключенных к определенным действиям.

Это касалось осужденных, которые рассчитывали на условно-досрочное освобождение. Начальники говорили им, что для рассмотрения документов на УДО заключенные должны сначала купить инструменты или стройматериалы для ремонта некоторых территорий в колонии.

Многие осужденные соглашались с этими условиями. Взамен руководство обещало положительные характеристики. Теперь же это начальство допрашивают следователи.

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