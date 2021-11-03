В Сыктывкаре из-за ковидных каникул День народного единства отпразднуют онлайн

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Мэрия Сыктывкара анонсировала празднование Дня народного единства, который состоится 4 ноября. Из-за жестких ограничений, которые сейчас действуют в связи с возросшей опасности коронавируса, было решено празднование перевести в режим онлайн.

Так, в два часа дня начнется трансляция концерта «Мы – великая страна!». Во время него с речью выступят руководители мэрии и Горсовета, а также представитель духовенства. Сам концерт будет состоять из выступлений местных танцевальных коллективов, вокальных перформансов и многого другого. Например, заявлены номера студии эстрадного вокала «Голоса Севера», ансамбля современного танца «Фаэтон» и других коллективов и соло-артистов.

Посмотреть концерт можно будет на сайте администрации, и официальных страницах в соцсетях мэрии и управления культуры.

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