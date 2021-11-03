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Происшествия3 ноября 2021 18:15

В Сыктывкаре задержали владельца наркопритона

Источник:kp.ru
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Мужчина держал наркопритон в самом центре города

Мужчина держал наркопритон в самом центре города

Фото: Архив "КП"

Бойцы отряда спецназначения «Гром» задержали 37-летнего жителя Сыктывкара. По данным МВД Коми, он содержал наркопритон в центре города.

Полицейские выяснили, что мужчина на постоянной основе пускал в свою квартиру наркозависимых друзей для употребления запрещенных веществ. В благодарность они ему приносили наркотики.

В момент задержания хозяин квартиры находился в ней с товарищем. Медосвидетельствование показало, что оба они находились под веществами. Также на месте сотрудники полиции нашли оборудование для употребления наркотиков. Теперь мужчине предстоит наказание до 4 лет лишения свободы.

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