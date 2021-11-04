«Одно из семи чудес света»: Мисс Россия Виктория Лопырева рассказала о поездке в Коми

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Обладательница статуса «Мисс Россия», телеведущая и блогер Виктория Лопырева в интервью «Российской газете» поделилась впечатлениями от Коми, где она провела свой отпуск. Девушка осталась в восторге от историй о местном быте и «места силы» – плато Маньпупунер.

Виктория рассказала, что, поскольку ее родные жили в Воркуте, она ранее была наслышана о красоте северной природы. Побывав в финно-угорском этнопарке, блогер расширила свои знания о быте малых народов, а также распробовала шаньги, которые из национальных блюд понравились ей больше всего. Однако больше всего впечатлений у Виктории осталось после посещения плато Маньпупунер.

«Я увидела одно из семи чудес света - сказочный Маньпупунер. <...> Бывают места, в которых чувствуешь себя особенно легко, свободно, спокойно, наполнено. То, что я испытала здесь, - другое», - делится Виктория Лопырева.

По ее словам, место ее многому научило: из головы ушли лишние мысли, появились силы на прощение, а мелкие заботы исчезли, оставив лишь ощущение счастья и благодарности. Телеведущая подчеркивает, что Коми достойна быть среди популярных туристических маршрутов. По ее словам, необходимо разработать систему транспорта, особой среды для инвалидов и создать туристическую систему на любой бюджет – тогда туристы будут приносить деньги в республику, которой есть, что показать.

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