Прокуратура Коми возмутилась «сумасшедшим» размером премии «Наставник года»

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Во время совещания в парламенте Коми Контрольно-счетная палата и прокуратура подняли вопрос о несоразмерном вознаграждении лауреатов премии «Наставник года». Размер премии составляет 1 млн рублей.

Победителями конкурса становятся те, чьи заслуги в сфере подготовки кадров оказались заметны. В частности, зимой этого года по миллиону получили три человека. Согласно документам, аналогичное вознаграждение предусмотрено для всех лауреатов вплоть до 2024 года.

Для сравнения: «Учитель года» в регионе получает 50 тысяч в качестве вознаграждения, а многодетные семьи награждают сотней тысяч рублей. Глава КСП Игорь Гурьев предложил пересмотреть размер премии, а в прокуратуре региона и вовсе назвали сумму сумасшедшей. В итоге стороны пришли к тому, что поднять остальные премии до этой суммы возможности пока нет, поэтому размер вознаграждения за наставничество будут уменьшать.

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