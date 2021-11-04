В школах Коми запрет на массовые мероприятия продлен до 2024 года

Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 1 января 2024 года Фото: архив "КП"

Запрет на проведение массовых мероприятий в учебных учреждениях Коми продлен на последующие два года. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном 3 ноября на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что ограничительные меры сохранятся до 1 января 2024 года. Также в школах Коми сохранится правило «один класс - один кабинет» и специальное расписание, призванное сократить количество контактов между учениками, чтобы избежать распространения коронавируса.

Кроме того, руководству школ предписано организовать регулярную уборку и проветривание классов и измерять температуру у работников школ и детей.

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