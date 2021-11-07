Юным жителям Коми скоро станет доступна детская вакцина «Спутник М»

Экспертиза детской вакцины сейчас находится в завершающей стадии. Фото: Нина ЮШКОВА

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сделал важное сообщение в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. Так как дети все чаще заболевают коронавирусом, для защиты несовершеннолетних разработали свою вакцину, детский препарат основан на базе вакцины «Спутник V». Экспертиза детской вакцины сейчас находится в завершающей стадии, сообщает ТАСС.

- Очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна, - уточнил министр Мурашко.

Вакцина для малышей и подростков делается на платформе вакцины «Спутник V», которая, по словам министра здравоохранения, «доказала, что она безопасна и эффективна».

Как ранее объяснял директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, обычный «Спутник V» не подходит для вакцинирования детей и подростков из-за их маленького веса. Детская вакцина, уточнил ученый, получившая рабочее название «Спутник М» уже прошла две фазы клинических испытаний, сейчас началась третья. После ее завершения препарат будет зарегистрирован.

Напомним, в Коми наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди детей. Как сообщали ранее в региональном минздраве, буквально несколько месяцев назад фиксировались лишь единичные случаи заражения, сейчас же таких фактов насчитывается сотни.

- Ранее болели редко и бессимптомно, то на сегодняшний день картина другая: на 2 ноября этого года госпитализировано с ковидом 113 детей, из них 40 детей - с пневмонией, 2 ребёнка - в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, продлят ли нерабочие дни в Коми

Власти дали четкий ответ